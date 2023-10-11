«Отношение как к собакам»: Медицинские учреждения Минвод собирают противоречивые отзывы

Жители Минеральных Вод оставляют негативные комментарии о медицинских учреждениях города, сообщает newstracker.ru . Параллельно с этим отзывы положительной тональности оставляют люди, которые проходили лечение в этих же больницах.

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ГБУЗ СК Минераловодская РБ запомнилась многим пациентам как медицинское учреждение с неприветливым персоналом и без необходимых условий для лечения. Один из пользователей отметил, что его отказались лечить, поэтому он был вынужден заказывать такси и ночью ехать в Пятигорск.

«Не так давно лежала в инфекционном отделении. Ну могу еще понять, что ремонта нет, но неужели нельзя стирать шторы: к ним страшно прикоснуться — появляется рвотный рефлекс. И матрасы ужас, грязь такая…», — говорится в отзывах.

Некоторые пользователи оставляли положительные отзывы о больнице: сбалансированное питание, отзывчивый медицинский персонал, чистые кабинеты.

ГБУЗ СК Минераловодская районная больница также собрала противоречивые отзывы. Одни пишут, что медицинский персонал хамит, а после пройденного курса лечения остаются прежние симптомы.

«Отвратительно ведут прием, сотрудники хамят. Так получилось, что наша компания оплатила нам медкомиссию в этой больнице, мне как иногородней очень тяжело пришлось, ничего не знаешь, плюс отношение как к собакам, а не к людям, очень плохой осадок, никому не посоветовала бы эту больницу, ужас просто», — заявили посетители.

Другие же пациенты благодарны за трепетное отношение и прекрасные условия для лечения.

Городская поликлиника ассоциируется у некоторых пациентов с местом, где постоянно теряют медицинские карты, а на головы врачей падают куски побелки.

Другие жители Минвод рассказывают, что после ремонта в здании поликлиники стало чисто и аккуратно. Врачи очень вежливые и внимательные.

ГБУЗ СК МРБ для одних пациентов – это место, где непрофессиональные врачи не имеют необходимого опыта работы. Один из пользователей отметил, что по выражению лица доктора понятно, что пора писать завещание.

«Внимательные врачи, вежливый медперсонал. Чисто и даже уютно», — похвалили поликлинику горожане.

ГБУЗ СК МРБ для других пациентов – это медицинское учреждение, где работают одни из лучших специалистов.