«Отпетые мошенники» и певица Линда: В Уфе пройдет трехдневный фестиваль еды

В Уфе пройдет трехдневный фестиваль еды «Есть!», сообщает mkset.ru . Мероприятие посетят блогеры и известные исполнители. Запланированы соревнования в приготовлении кулинарных шедевров, мастер-классы. Для детей разработана отдельная программа: спектакли, рисование, шоу.

В нынешнем году мероприятие будет более масштабным, чем в прошлые годы, поэтому организаторы решили сменить привычную локацию. Каждый найдет развлечение, которое соответствует его интересам. Для детей подготовят игровые площадки. Планируют проведение научных шоу. Также состоятся детские спектакли «Аленький цветочек» и другие постановки. Часть территории будет отведена для рисования на асфальте.

На мероприятии будет много известных блогеров, которых пригласят к участию в конкурсах. Ожидается сражение поваров различной возрастной категории. Фестиваль будет проходить на протяжении трех дней. Каждый вечер зрителей ожидает фееричное выступление звезд: группы «Отпетые мошенники», певицы Линды, ВИА «Волга-Волга». Ожидается выступление популярных кавер-групп. Мероприятие начнется 25 августа.