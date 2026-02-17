Отпуск оборвала смерть: в Приморье зверь напал на 23-летнего военнослужащего-моряка, приехавшего к семье

Информация о том, что 23-летний погибший был охотником, оказалась недостоверной, сообщил vostokmedia.com. Молодого человека обнаружили в лесном массиве урочища ключа «Белка» в воскресенье, 15 февраля. Специалисты засвидетельствовали тяжелые телесные повреждения.

Согласно версии свидетелей, молодой человек пришел на территорию лесного массива не один. Вместе с другими людьми он выкладывал зерно на кормушки. Группа решила разделиться. Позже очевидцы нашли растерзанного молодого человека. Они предположили, что он стал жертвой хищного зверя. Свидетели считают, что на погибшего напал тигр.

По данным издания, в СМИ распространилась версия, что молодой человек был охотником. «Восток-Медиа» выяснил, что 23-летний погибший был военнослужащим-матросом. Он проживал в селе Булыга-Фадеево. Молодой человек приехал провести свой краткосрочный отпуск вместе с родителями. В настоящее время не установлено, имел ли при себе в день трагедии оружие. К лесному хозяйству погибший отношения не имел. В лес отправился с родственником. Группа людей прикармливала диких животных.

«По данному поводу следователями следственного управления СК России по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки», — сообщил телеграмм-канал СУ СКР по Приморскому краю.

В ходе осмотра места происшествия были зафиксированы следы, предположительно оставленные диким зверем, сообщил региональный СК. Чтобы восстановить полную картину событий, назначен ряд судебных экспертиз, а также проводятся опросы свидетелей. Итоговое процессуальное решение будет принято по завершении проверки.

