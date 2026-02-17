Не поделили быка: россиянка нанесла удар ножом в спину возлюбленному за попытку украсть у нее животное

В пресс-службе Кемеровского районного суда проинформировали об инциденте, который произошел в одном из поселков округа. Возлюбленный местной жительницы хотел отомстить ей и пытался увести из сарая быка. Женщина нанесла ему удар ножом в спину, сообщил VSE42.RU . Бытовой конфликт не стал поводом для разрыва отношений.

По информации пресс-службы, мужчина почувствовал внезапную боль. Он самостоятельно вытащил нож и побежал за возлюбленной. Она же успела спрятаться в доме своей мамы. Мама также приняла участие в конфликте. Она оказала первую медицинскую помощь мужчине и вызвала скорую помощь.

По данным пресс-службы, мужчину госпитализировали. Его возлюбленная приходила навещать. Она принесла извинения. Гражданский муж не стал писать заявление в полицию. Пара помирилась и продолжает совместное проживание.

Суд вынес обвинительный приговор женщине, назначив ей наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Однако реальное отбывание срока отсрочено — оно начнется лишь после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

«Супругу может охарактеризовать положительно, как доброго человека, хорошую хозяйку, они ведут совместное хозяйство – разводят быков, между собой они редко ругаются, такая ситуация произошла впервые, возможно, супруга обиделась на что-то или он сказал ей что-то грубое, возможно, она приревновала его», – уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что жестоко убитую в Дубае российскую стюардессу после смерти облили зеленкой.