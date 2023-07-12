Отпуск в Татарстане: ТОП-лучших пеших маршрутов для туристов

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал о самых благоустроенных пеших маршрутах для туристов в Татарстане, сообщает inkazan.ru .

Сергей Иванов отметил, что в республике много различных маршрутов для туристов, где каждый найдет что-то увлекательное и запоминающееся. Предложены походы на близкие и дальние дистанции. Так, в парке «Нижняя Кама» есть непродолжительные экскурсии, а в Арском районе республики предлагают добираться од одного города до другого села.

Во время пеших прогулок туристы могут сделать остановку на специализированных площадках, которые обустроены всем необходимым: санузлами и зоной отдыха. Для удобства отдыхающих линии маршрута промаркированы.

Особое внимание стоит уделить проекту «Волжская тропа», в рамках которого туристам предложено много различных пеших маршрутов. По дороге путешественники пересекают озера, парки и реки.