Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал в авторском видеоблоге, как избрание спикером палаты представителей США Майка Джонсона отразится на отношении США к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также стремлению продолжить финансирование, пишет агентство « РИА Новости ».

«Зеленский – это уже отработанный материал», - высказал мнение эксперт Олег Соскин

Республиканец Майк Джонсон в последнее время неоднократно высказывал мнение, что США не стоит отправлять Украине деньги в таком объеме. С начала СВО политик придерживался противположной точки зрения. Его приход к власти отразится на финансировании Украины, считает Олег Соскин. Теперь ВСУ не будут получать большие деньги, как это было ранее.

Эксперт считает, что в сложившейся ситуации президенту Украины необходимо подать в отставку. Аналогично должно поступить все правительство. Ранее Олег Соскин не раз отмечал, что команда Зеленского - непрофессиональные политики, которые не понимают важных моментов. Это и привело к гибели Украины.

Кроме того, Олег Соскин не раз обращал внимание, что Владимир Зеленский должен освободить занимаемый пост или же заключить мир с Россией, пока страна еще полностью не уничтожена. Спикер уверен, что Зеленский быстро покинет Украину, если ему будет угрожать опасность.

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