«Оценить духовные изменения»: почему последняя неделя перед Лазаревой субботой важна для подведения итогов покаяния

С 30 марта для православных россиян начинается финальный отрезок Великого поста. Открывшаяся шестая седмица станет последней перед двумя значимыми церковными датами — Лазаревой субботой и Вербным воскресеньем (Входом Господним в Иерусалим). За ними последует Страстная неделя — самая строгая и исполненная скорби в годовом богослужебном круге, сообщил «Om1 Новосибирск».

По данным издания, для тех, кто выдержал пост на протяжении предыдущих сорока дней, эта неделя не готовит резких перемен. По традиции в эти дни верующие придерживаются сухоядения, в отдельные дни допустима вареная пища, но без использования растительного масла. Однако главное внимание уделяется не диетическим предписаниям, а внутреннему духовному труду.

Шестая седмица, которая длится с понедельника по пятницу, рассматривается в церковной традиции как своеобразный рубеж между периодом покаяния и грядущим пасхальным ликованием, указано в статье издания. На этих днях верующим рекомендуется осмыслить, каких духовных результатов удалось достичь за предыдущие пять недель, и наметить, над чем еще предстоит работать в преддверии главного христианского торжества.

«После завершения шестой седмицы наступят Лазарева суббота и Вербное воскресенье — праздник Входа Господня в Иерусалим. А за ними последует Страстная неделя, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях и распятии», — говорится в статье «Om1 Новосибирск».

