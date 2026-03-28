Преображение, а не зомби-апокалипсис: священник объяснил, что произойдет после Второго Пришествия

Накануне Лазаревой субботы священнослужитель Антоний Борисов, занимающий должность доцента в Московской духовной академии и служащий в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, в интервью РИА Новости обратился к важнейшему положению православной веры. Согласно церковному учению, в день Второго Пришествия Спасителя все умершие восстанут в преображенных телах, которые воссоединятся с их душами.

«Для Церкви воскрешение Лазаря стало символом всеобщего воскрешения мертвых в конце времен. Во время Второго Пришествия Христа тела всех умерших восстановятся и соединятся с душами. Но речь не идет не о каком-то "зомби-апокалипсисе", а о преображении, преодолении привычных материальных рамок», – рассказал священник.

По данным издания, Лазарева суббота, которую в 2026 году отмечают 4 апреля, приходится на предпоследний день перед Пасхой. В этот день Церковь вспоминает событие, произошедшее в Вифании: воскрешение праведного Лазаря, в доме которого неоднократно останавливался Спаситель.

Согласно преданию, узнав о болезни друга, Иисус с учениками отправился в путь, однако прибыл в Вифанию, когда Лазарь уже скончался и был погребен. На четвертый день после смерти Христос повелел: «Лазарь, тебе говорю — восстань!» — и умерший вышел из гробницы.

В Лазареву субботу, несмотря на продолжающийся предпасхальный пост, верующим разрешается есть икру. А на следующий день, в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), постящимся дозволено также и рыбу.

