Отца иноагента Волкова задержали за финансирование ФБК

Отца иноагента Леонида Волкова* задержали в Екатеринбурге по подозрению в финансировании ФБК**, сообщил ТАСС.

В силовых структурах агентству сообщили, что Михаил Волков 1955 года рождения перевел деньги на счет фонда. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время решают вопрос относительно возбуждения уголовного дела. Инкриминируемая статья предполагает, что мужчина заведомо знал, с какой целью переводит денежные средства, и не был введен в заблуждение сторонними лицами.

«Михаил Волков, отец экстремиста Леонида Волкова, задержан по подозрению в финансировании запрещенного Фонда борьбы с коррупцией», — сказал собеседник агентства.

По данным агентства, отец иноагента является доктором физико-математических наук. По данным телеграм-канала Baza, сотрудники правоохранительных органов в четверг, 3 апреля, проводят обыск в квартире задержанного. По данным местных СМИ, уголовное дело уже возбуждено.

По информации СМИ, сын Михаила считался ближайшим соратником Алексея Навального ***. Он занимался депутатской деятельностью. Россию покинул в 2019 году. В настоящее время проживает в Литве.

Ранее сообщалось, что иноагент Дмитрий Быков* завершил свою предпринимательскую деятельность в РФ.

* Признаны Минюстом РФ иноагентами.

** Организация признана экстремистской и запрещена в России.

*** Включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.