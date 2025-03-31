Иноагент Дмитрий Быков завершил свою предпринимательскую деятельность в РФ

Иноагент Дмитрий Быков* прекратил предпринимательскую деятельность в РФ. Налоговые органы аннулировали его статус ИП на основании личного заявления писателя, сообщил телеграм-канал Mash.

Быков ликвидировал свое юридическое лицо, через которое он заключал контракты на организацию своих выступлений в различных театрах Москвы и других городов России.

Ранее сообщалось, что крупный мировой производитель промышленных взрывчатых веществ, испанская Maxam, испытывает трудности с продажей российского бизнеса и уходом с рынка.

*признан иноагентом в РФ.