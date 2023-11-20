Отвертки и саморезы: Житель Нижнего Тагила незапланированно ограбил несколько домов

Житель Нижнего Тагила во время рыбалки ограбил несколько домов. Забрал различные предметы: отвертку, рулетку, сапоги-болотники и прочее. Суд вынес приговор, сообщает tagilcity.ru .

Житель Нижнего Тагила вместе с приятелем отправился на рыбалку в село Верхняя Ослянка. Мужчины ловили рыбу. Потом приятель задремал. Рыбак решил прогуляться по району. Заметив дом, в котором не горел свет, мужчина решил проникнуть в него. Он нашел ломик и выломал навесной замок.

«Забрал из крытого двора спиннинг с катушкой, мужскую сумку черного цвета несколько отверток и чемоданчик с блеснами.» - сообщает tagilcity.ru.

Мужчина спрятал награбленное имущество в канаве неподалеку от дома. Он решил таким же способом проникнуть в другой дом, в котором также не горел свет.

«Там преступник также забрал спиннинг, леску, веревку, сапоги-болотники, саморезы, велосипедную камеру и рулетку.» - сообщает tagilcity.ru.

Украденную удочку мужчина решил взять на рыбалку. Вернулся к приятелю, разбудил его и предложил продолжить ловить рыбку. Местные жители задержали мужчин по дороге, обнаружили свои удочки и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Общая сумма ущерба составила 24,7 тысячи рублей. Для потерпевших сумма оказалась существенной. Грабитель вернул все незаконно присвоенные предметы. Суд вынес приговор - год условно.