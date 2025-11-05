Ответ за память: хоккеист НХЛ Гребенкин попал в базу «Миротворца»* после чествования павшего военного

Согласно данным издания, в 2023 году, когда Гребенкин являлся игроком хабаровского «Амура», он участвовал в памятной церемонии, посвященной военнослужащему Алексею Чаплыгину. Перед началом матча с омским «Авангардом» хоккеисты и тренерский штаб обеих команд отдали дань уважения погибшему в зоне СВО уроженцу Хабаровска. 2 ноября текущего года спортсмен был включен в список украинского ресурса «Миротворец»*.

По информации издания, церемония перед матчем включала символическое вбрасывание шайбы, которое выполнили супруга и сын Чаплыгина. В этом же мероприятии участвовал нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко, также впоследствии попавший в указанную базу.

По данным издания, составители базы выдвинули против хоккеиста голословные обвинения в посягательстве на суверенитет Украины, разжигании военной пропаганды и так называемой «публичной поддержке убийств». Примечательно, что вскоре после этого, в ночь с 4 на 5 ноября, Гребенкин забил свой первый гол в НХЛ в игре против «Монреаля». Российский нападающий сравнял счет в матче, а «Филадельфия» одержала победу по буллитам.

Ранее сообщалось, что экс-омбудсмена по правам ребенка Павла Астахова внесли в базу «Миротворца»*.

*Украинский сайт «Миротворец» признан экстремистским и заблокирован в РФ.