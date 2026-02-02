Ответственность без трудоустройства: какой аргумент защиты стал ключевым при выборе меры пресечения для администратора

Администратору сауны в Кузбассе, где во время пожара погибли пять несовершеннолетних гостей, избрали меру пресечения. Об этом проинформировали в пресс-службе Центрального районного суда Кемерова, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации пресс-службы суда, до 31 марта обвиняемая будет находиться под домашним арестом. В суде отметили, что администратор, как и собственники сауны, несли ответственность за обеспечение пожарной безопасности в сауне с бассейном.

По данным ведомства, в помещение сауны запустили шесть несовершеннолетних гостей. В здании начался пожар. Пять подростков погибли. Трагедия произошла 31 января.

«Ее (администратора. — Прим. ред.) обвиняют по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации суда, во время заседания адвокат обвиняемой сообщил, что администратор открыла дверь и кричала, чтобы ребята вышли из горящего здания. Другие действия женщины, по мнению адвоката, могли бы подвергнуть опасности ее собственную жизнь. Администратор сауны не признала вину, сообщил ТАСС. Сторона обвинения обращалась с просьбой заключить женщину под домашний арест.

По словам адвоката, администратор не могла нести ответственность за исполнение требований пожарной безопасности в заведении, потому что не была официально трудоустроена.

Ранее друг погибших подростков в частной сауне Прокопьевска рассказал, что мог стать еще одной жертвой трагедии. Его спас запрет родителей.