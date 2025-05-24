Овечкин прилетел в Россию: хоккеиста пригласили в ГД

Информацию о прибытии спортсмена в Россию подтвердил агентству представитель хоккеиста Глеб Чистяков. Корреспондент ТАСС присутствовал в аэропорту Домодедово, куда прилетел рекордсмен по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Капитан «Вашингтона» сфотографировался с фанатами, которые ожидали его в московском аэропорту. От общения с прессой отказался по причине усталости после перелета.

Зампред думского комитета по спорту Амир Хамитов пригласил хоккеиста в Госдуму. Представитель партии «Новые люди» считает необходимым обсудить возможность работы по развитию хоккея в РФ с участием детей и юношей. Депутат отметил, что его коллеги были бы рады возможности выразить Овечкину благодарность за спортивную деятельность.

«Будем рады видеть Александра Овечкина в стенах Государственной Думы — как спортсмена, патриота и гражданина, чье имя уже вписано в историю не только мирового хоккея, но и всей страны», — сказал Хамитов РИА Новости.

Депутат отметил, что с воспитательной целью важно рассказывать молодым людям о соотечественниках, которые добились высоких достижений благодаря ежедневному труду, при этом всегда оставаясь патриотическими людьми.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» взял Кубок Гагарина. О том, какой сложный и долгий путь прошла команда перед получением престижной награды, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».