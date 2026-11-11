Названа связь между поздним ужином и обменом веществ

Любители полуночных перекусов расплачиваются не только лишними килограммами: их обмен веществ работает хуже, а организм живет с хроническим воспалением. Об этом сообщает журнал iScience со ссылкой на исследование ученых из Техасского университета в Хьюстоне.

Исследователи взяли взрослых с ожирением и разложили их по полочкам: с одной стороны — «совы», которые засыпают далеко за полночь, с другой — «жаворонки» с ранним подъемом. У первых заметно чаще выявлялись признаки метаболического синдрома — букета нарушений, ведущих к инфарктам, инсультам и диабету второго типа. Хуже всего пришлось тем, кто не только допоздна бодрствовал, но и плотно ел перед сном.

Ученые нашли и объяснение: у таких людей страдает защитный барьер кишечника. Его стенки становятся проницаемыми, и содержимое кишечника попадает в кровь, запуская воспалительные процессы. При этом, когда микрофлору корректировали и барьер восстанавливался, росло число полезных бактерий, производящих короткоцепочечные жирные кислоты.

Авторы подчеркивают: значение имеет не только то, что лежит в тарелке, но и когда вы едите и ложитесь спать. Правда, оговорка важна — исследование показало связь, но не доказало, что именно поздний режим становится причиной болезней.

Ранее эндокринолог Павлова объяснила, почему тянет на горький кофе.