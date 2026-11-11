Арахамия раскрыл правду о переговорах: жестче этого раунда еще не было

Трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта, прошедшие 10 и 11 ноября, стали одними из самых трудных. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на главу фракции «Слуга народа» Верховной рады Украины Давида Арахамию.

Арахамия, участвующий в переговорном процессе с 2022 года, назвал этот раунд одним из самых сложных за все время. По его словам, у российской делегации были жесткие установки, что и задало тон дискуссии.

Смягчить разговор удалось представителям США: именно они предложили выстроить обсуждение вокруг послевоенного устройства мира. Такой поворот, судя по оценке Арахамии, изменил атмосферу встречи.

Ранее Каллас заявила, что санкции против России только усилятся, несмотря на мирный процесс.