НАТО бросает Ирак и Афганистан: альянс развернет силы против России

НАТО намерено сократить контингент для зарубежных операций, чтобы сосредоточиться на противостоянии с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники из числа дипломатов альянса.

По данным издания, союзники рассматривают крупнейший пересмотр военного планирования как минимум за два десятилетия. Приоритет отдается противостоянию с Россией, а не сохранению дополнительных сил для операций в таких странах, как Ирак и Афганистан.

Согласно проекту, вместо прежней схемы — распределять силы между зарубежными миссиями и контингентом на случай конфликта — страны НАТО будут планировать войска только под требования одного из двух сценариев. Иными словами, альянс делает ставку на один фронт, а не на распыление ресурсов.

Ранее стало известно, что Киев потребовал от Запада кормить ВСУ еще десять лет.