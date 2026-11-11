Ответ Миронова: Минтранс обязан оценить последствия платных дорог

В Госдуме спросят Минтранс о планах сделать все дороги РФ платными

Общество

Депутат Государственной думы и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с критикой идеи полного перехода на платную эксплуатацию федеральных трасс. Поводом для обсуждения стали экспертные оценки профессора НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, предположившего возможность замены традиционных акцизов на топливо покилометровым тарифом для всех типов автотранспорта в ближайшие 5–10 лет, пишет Газета.ру.

Социальные и экономические риски реформы

Парламентарий подчеркнул, что введение оплаты за каждый пройденный километр станет критическим ударом по жителям малых городов и сельских территорий, для которых личный автотранспорт остается единственным способом доступа к медицине, образованию и работе.

Кроме того, по мнению политика, подобный шаг неизбежно спровоцирует рост стоимости грузоперевозок, разгонит инфляцию и отразится на итоговых ценах товаров первой необходимости. В связи с этим в Министерство транспорта РФ будет направлен официальный запрос для уточнения позиций ведомства и наличия реальных планов по внедрению данной системы.

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