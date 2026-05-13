Озера Башкирии стали дороже: Кандры‑Куль теперь 340 руб. за визит

С наступлением теплого сезона тысячи жителей и гостей Башкирии традиционно устремляются к воде. Однако долгожданный отдых на знаменитых природных жемчужинах региона — озерах Кандры-Куль и Аслы-Куль — в последние годы, по свидетельствам путешественников, превращается в серьезное испытание, сообщил mkset.ru.

По информации издания, причиной недовольства стало подорожание, затронувшее особо охраняемые природные территории (ООПТ). С 1 декабря 2025 года плата за посещение выросла.

В Министерстве экологии Башкирии напоминают: размер платы за посещение ООПТ республиканского значения утвержден распоряжением регионального правительства. Согласно последнему повышению тарифов, которое вступило в силу в конце 2025 года, стоимость одного разового визита для взрослого человека теперь составляет: природный парк «Кандры-Куль» — 340 руб., природный парк «Аслы-Куль» — 260 руб.

По информации издания, ранее цена на обоих озерах была одинаковой и составляла 250 руб. Таким образом, повышение на Кандры-Куле достигло почти 30% (90 руб. разницы), тогда как Аслы-Куль подорожал скромнее — всего на 10 руб. Однако на этом расходы не заканчиваются.

Как поясняется в публикации Mkset, с туристов, приезжающих на личных автомобилях, зачастую взимается дополнительная плата за организацию стоянки. Этот сбор может достигать 90 руб., что в совокупности делает поездку для семьи из нескольких человек весьма ощутимой для бюджета.

Представители ведомства, в свою очередь, объясняют необходимость повышения тарифов задачами развития инфраструктуры и сохранения уникальной природы этих территорий.

Ранее сообщалось, что треть опрошенных россиян не копят деньги на отпуск.