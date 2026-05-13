Химкинские баскетболисты стали победителями и призерами на первенстве России по баскетболу 3х3

Подмосковные баскетболисты стали победителями и бронзовыми призерами всероссийского первенства по баскетболу 3х3 среди спортсменов до 19 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, команда Khimki Power-1 под руководством Даниила Абрамовского стала победителем соревнования, в финале она обыграла команду «Олимпийская деревня» со счетом 16:6.

Команда Khimki Power во главе с Олесей Абрамовской в борьбе за третье место обыграла СШОР Гомельского-2 со счетом 20:16.

Соревнования проходили в Москве в рамках государственной программы «Спорт России». В турнире приняли участие 16 лучших юношеских и 12 женских команд из различных регионов России.

