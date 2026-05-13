Колледж «Подмосковье» продолжает взаимодействие с другими СПО в рамках проекта «Профессионалитет»

Колледж «Подмосковье» активно участвует в развитии образовательного кластера «Туризм и сфера услуг» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Инициатива нацелена на укрепление взаимодействий с партнерами, внедрении современных образовательных технологий и расширении практической подготовки студентов. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Важным шагом в реализации проекта стало занятие, проведенное 12 мая преподавателями колледжа «Подмосковье» Владимиром Ершовым и Натальей Чекрыжовой для студентов профессионального колледжа «Московия». Мероприятие состоялось в соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных программ.

В центре внимания оказались актуальные аспекты авиаперевозок. Преподаватели подробно познакомили слушателей со стандартами Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), раскрыв тонкости работы с различными категориями грузов. Студенты изучили особенности транспортировки опасных веществ, живых животных, скоропортящихся товаров и других специальных категорий.

Занятие отличалось применением инновационных педагогических подходов. Это позволило не просто передать теоретическую информацию, но и помочь студентам осмыслить, как применять ее в профессиональной деятельности. Практическая направленность урока способствовала формированию у обучающихся актуальных компетенций, которые повысят их конкурентоспособность на рынке труда.

