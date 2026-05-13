Тайна Бермуд раскрыта: почему острова возвышаются над океаном

Ученые нашли возможное объяснение одной из геологических загадок Атлантики: почему Бермуды до сих пор возвышаются над океанским дном, хотя местные вулканы потухли более 30 млн лет назад, пишет Daily Mail. Ответ, как оказалось, может скрываться глубоко под островами.

Команда из Института Карнеги в Вашингтоне и Йельского университета обнаружила под Бермудой массивный слой породы толщиной около 20 км. Он расположен под обычной океанической корой и отличается меньшей плотностью, поэтому действует как гигантский «плот», удерживающий этот участок выше окружающего морского дна.

По версии исследователей, слой сформировался 30–35 млн лет назад, когда горячая магма поднялась из глубин Земли, растеклась под корой, а затем остыла и застыла. Именно эти древние вулканические остатки до сих пор обеспечивают плавучесть Бермудского поднятия.

Чтобы заглянуть под остров без бурения, ученые использовали более 20 лет данных о сейсмических волнах от землетрясений. Так им удалось составить карту пород на глубине более 40 км.

Открытие также помогает объяснить странные особенности района: слабую гравитационную аномалию, небольшой «бугор» уровня моря и необычно сильные магнитные сигналы. Они могут влиять на показания компасов, но, по словам ученых, имеют естественное происхождение и не представляют опасности.