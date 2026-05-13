В Красногорске пройдет детский футбольный турнир «Кубок доброты»

В Красногорске на территории спортивного центра AIR ARENA 18 июня пройдет IX детский футбольный турнир «Кубок доброты», приуроченный к Международному дню защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Турнир посвят памяти соорганизатора проекта Василия Туровца, который был экспертом рекламной индустрии, управляющим партнером группы SkyAlliance и сопредседателем медиакомитета АКАР. В кубке примут участие порядка 80 юных футболистов в возрасте от 9 до 15 лет из восьми социальных учреждений Москвы, Московской и Ивановской областей.

Мероприятие пройдет при поддержке фонда «Добрые Дела», коммуникационного холдинга SkyAlliance, «ХСА», девелопера промышленных парков «INDUSTRIAL CITY», спортивного центра «AIR ARENA», спортивного объединения Минька.РФ, СПП «ИВОЛГА», пиар-агентства «RP GROUP», «Чистая линия».

