«Родила от скуки и назвала собаку как дочь»: Яна Кошкина просит не хейтить ее маму после странных откровений в Китае

Актриса Яна Кошкина, знакомая зрителям по комедийному сериалу «Домашний арест», вступилась за свою мать, пишет The Voice. Поводом стали скандальные заявления Маргариты во время съемок шоу «Сокровища императора» в Китае. Женщина откровенно рассказала о своих отношениях с дочерьми, чем вызвала волну хейта в интернете.

Самое громкое признание касалось появления на свет самой Яны. По словам Маргариты, она родила вторую дочь не от большой любви, а потому что с первой дочерью Ренатой ей было скучно. Кроме того, женщина с улыбкой сообщила, что их домашнюю собаку зовут так же, как и старшую дочь, — Рената. Зрители и пользователи сочли такие заявления жестокими и бесчувственными.

В социальных сетях началась настоящая травля. Под постами Кошкиной посыпались комментарии с упреками в адрес Маргариты. Многие жалели Ренату, которую, по сути, поставили на одну ступень с собакой. Другие недоумевали, как мать могла так легкомысленно говорить о собственных детях на всю страну.

Яна не выдержала потока оскорблений. Она опубликовала снимок, где позирует вместе с сестрой Ренатой, и обратилась к подписчикам. Актриса попросила прекратить хейт, признавшись, что ее матери очень больно читать негативные отклики.

«Прошу вас остановиться», — написала Кошкина.

Несмотря на это, многие поклонники уверены: Маргарита сама спровоцировала скандал своими шокирующими признаниями и теперь пожинает плоды.

