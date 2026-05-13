Подмосковный фармзавод нарастил выпуск лекарств: отдельные препараты показали рост более чем в 3 раза

В I квартале 2026 года производственная площадка из Подмосковья существенно нарастила выпуск лекарственных препаратов. По данным Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, за отчетный период предприятие произвело свыше 12 млн упаковок медикаментов — это свидетельствует о стабильной работе и растущих возможностях местного фармпроизводства.

Результаты квартала поражают конкретными цифрами по отдельным позициям. Антиагрегантное средство показало рост на 92%, превысив отметку в 1,1 млн упаковок. Калийсберегающий диуретик увеличил объемы производства на 171% — до 2,2 млн упаковок. Антибактериальный препарат продемонстрировал самый впечатляющий скачок: выпуск вырос сразу на 226%, достигнув 1,18 млн упаковок.

Помимо наращивания объемов по уже зарекомендовавшим себя позициям, предприятие активно расширяет ассортимент. В отчетном периоде «Алиум» вывел на рынок новый формат упаковки препарата «Венарус» № 90. Спрос на новинку оказался высоким: объем выпуска превысил 35 тыс. упаковок.

