В Чехове завершат строительство новой детской поликлиники

На улице Мира в Чехове завершается строительство новой детской поликлиники, специалисты ведут поставку и сборку мебели и оборудования, а также благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», их планируют завершить в первом полугодии 2026 года.

Мощность новой поликлиники составит 500 посещений в смену, площадь здания превышает 8,6 тыс. кв. м. В нем обустроят отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, кабинеты узких специалистов, вакцинопрофилактики, рентген-кабинет, кабинеты УЗИ, ЭКГ и не только. Рядом появятся парковка, зоны отдыха, на территории высадят газон, кустарники и деревья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.