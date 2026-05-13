Утро с улыбкой: незнакомец из Подмосковья вернул радость больной девочке после смерти попугая

В семье из Подмосковья поздним вечером умер попугайчик, которого родные подарили дочери после первой ремиссии. Шестилетняя девочка уже три года существует с тяжелым недугом — нейробластомой. И это, по словам близких, существование нельзя назвать легким. Мама решила, что смерть пернатого друга станет для ребенка ударом. Вместе со старшей дочерью она обратилась за помощью к подписчикам, сообщил REGIONS.

«Написала как есть: вот девочка, вот был попугайчик, срочно нужна адекватная замена. Максимально срочно, до утра. Почти сразу отозвалось несколько человек, но ведь нам нужен был совершенно определенный цвет! Аркаша у нас был лимонно-желтым», — рассказывает Лиза Громова.

Сначала находились более распространенные виды: зеленые и голубые. Мама девочки была близка к отчаянию и уже соображала, как можно было бы объяснить изменение цвета птичьего оперения. Однако один из комментаторов написал, что у него коллега в Москве разводит дома попугайчиков, и что сейчас имеются и лимонно-желтые. Более того, он выдвинулся поздним вечером в путь, чтобы доставить дорогую пропажу маленькой девочке.

«Разумеется, я не ложилась спать, ходила и высматривала нашего спасителя с балкона. Но он как-то подъехал хитро, что блямкнул уже в домофон — и я поскакала вниз! Увидела его с переноской, заботливо укутанной от дождя, и разревелась от радости», — говорит Лиза.

По словам матери, именно благодаря этому, по сути, совершенно незнакомому, но отзывчивому мужчине маленькая девочка проснулась и встретила утро в превосходном настроении.

