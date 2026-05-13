80 тысяч фанатов «раскачали» землю: концерт Metallica в Афинах вызвал землетрясение

Концерт легендарной метал-группы Metallica в Афинах обернулся не только музыкальным, но и природным явлением. Как сообщает издание Ekathimerini со ссылкой на местный геодинамический институт, выступление перед 80 тысячами зрителей вызвало небольшое землетрясение.

Ученые уточнили, что причиной стали не тектонические процессы, а сами фанаты. Синхронные прыжки, перемещения и танцы многотысячной толпы оказались настолько мощными, что сейсмическое оборудование зафиксировало подземные толчки. Колебания были слабыми и не представляли никакой опасности для города. Но сам факт того, что концерт тяжелой музыки заставил сработать сейсмографы, вызвал огромный интерес в научных кругах и у поклонников.

Metallica — не просто группа, а целая эпоха в мире рока. Ее основали в 1981 году в Лос-Анджелесе гитарист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих. Вместе с Slayer, Megadeth и Anthrax коллектив составляет «большую четверку» трэш-метала.

Мировая популярность обрушилась на музыкантов после выхода «Черного альбома» в 1991 году, который мгновенно возглавил американский чарт Billboard 200.

