Выпускникам Подмосковья, сдавшим два предмета на ЕГЭ на 100 баллов, выплатят по 100 тыс. рублей

Подмосковные выпускники, которые на ЕГЭ сдадут два предмета на 100 баллов, получат денежное поощрение. Об этом сообщает Московская областная дума.

«В Подмосковье предусмотрены серьезные стимулы для самых талантливых и трудолюбивых. Выпускники, сдавшие на 100 баллов сразу два и более предмета, получают единовременно 100 тыс. рублей», — рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Педагоги, которые подготовят двух и более выпускников-стобалльников, получат по 150 тыс. рублей.

Основной период сдачи ЕГЭ в Подмосковье пройдет с 1 июня до 9 июля.

В 2025 году в Подмосковье ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам сдал 31 выпускник. Два человека набрали по 300 баллов, 29 — по 200.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по МХК.