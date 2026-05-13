В Московской области дали старт сезону противопожарного авиапатрулирования лесов

В Подмосковье стартовал сезон противопожарного авиапатрулирования лесов, а виационные экипажи уже провели полеты по восточному и северному маршруту, проходящему над территориями Виноградовского, Дмитровского, Егорьевского, Клинского, Луховицкого, Ногинского, Орехово-Зуевского, Ступинского, Талдомского и Шатурского лесничеств. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что авиамониторинг охватит почти 900 тыс. га лесного фонда, полеты будут проводить 1-3 раза в день в зависимости от погодных условий и класса пожарной опасности. Налет летчиков-наблюдателей в общей сложности составит порядка 700 часов.

Такая работа является элементом системы охраны лесов от пожаров в регионе. Среди других — космический мониторинг, видеомониторинг камерами, установленными на вышках, и наземное патрулирование.

