Обещал вернуться к праздникам и исчез: тайна пропавшего уральского бизнесмена

В Свердловской области уже шесть месяцев не могут найти 33-летнего предпринимателя из Белоярского городского округа. Мужчина исчез в середине ноября прошлого года, оставив семье лишь короткое послание. Странное поведение его гражданской супруги и отсутствие зацепок делают это дело одним из самых загадочных в регионе за последнее время, пишет KP.RU.

Обстоятельства исчезновения

Предприниматель пропал ночью 17 ноября 2025 года. Он ушел из дома в неизвестном направлении, оставив гражданской жене записку. В тексте мужчина просил близких не волноваться и обещал вернуться домой к праздникам. Однако ни к Новому году, ни к майским торжествам бизнесмен так и не появился, а его мобильный телефон остается недоступным.

Странные детали дела

В деле свердловского бизнесмена правоохранители и волонтеры отмечают несколько подозрительных моментов:

Отъезд семьи. Всего через два дня после исчезновения мужчины его гражданская супруга вместе с ребенком спешно покинула поселок. Куда именно уехала женщина и связана ли она с пропажей мужа, официально не сообщается.

Сфера деятельности. Пропавший был заметной фигурой в местном бизнес-сообществе. Он занимался организацией популярных барбекю-фестивалей и развивал направление по строительству бань. По предварительным данным, серьезных долгов или явных конфликтов с конкурентами у него не было.

Контекст и версии

Случай в Белоярском городском округе встал в ряд других таинственных исчезновений специалистов в России. Ранее схожий инцидент произошел в Санкт-Петербурге, где при невыясненных обстоятельствах пропал IT-эксперт. Следователи рассматривают различные версии: от добровольного ухода и попытки начать жизнь с чистого листа до криминального следа, связанного с профессиональной деятельностью уральца.

Поисковые отряды и полиция просят всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, выйти на связь.