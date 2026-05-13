Жители Подмосковья могут совершить свой «Цифровой прорыв»

Жители региона получают шанс проявить себя в сфере цифровых технологий. Идет регистрация на хакатон «Цифровой прорыв» в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Мероприятие откроет двери для широкой аудитории талантливых людей: к участию приглашают разработчиков, дизайнеров, аналитиков, инженеров и всех увлеченных технологиями жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет. Главное условие — готовность применить современные ИТ‐решения для преодоления реальных отраслевых вызовов, с которыми сталкиваются государство и бизнес.

Соревнование построено так, чтобы раскрыть потенциал участников с разным уровнем подготовки. Организаторы предусмотрели 2 отдельных трека: «Новички» ориентирован на создание удобных пользовательских сервисов, «Профи» предлагает участникам погрузиться в сложные технические кейсы.

Участникам предстоит объединиться в команды и разработать цифровые решения для актуальных задач. Хакатон пройдет в гибридном формате. Лучшие команды, чьи проекты получат высокие оценки экспертов, получат приглашение в финал. Он состоится в Омске 12–13 июня и станет площадкой для презентации самых перспективных решений перед ведущими специалистами отрасли и потенциальными партнерами.

Регистрация на хакатон открыта до 30 мая по ссылке.

