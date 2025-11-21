Падение камня и ущерб более 200 тыс. руб.: как владелец нового GWM Tank отсудил компенсацию

Суд разобрался в инциденте, который произошел в Кемерово: на автомобиль GWM Tank 2024 года выпуска упал камень, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

По информации ведомства, инцидент произошел в мае 2025 года. Камень повредил крышу автомобиля. Размер ущерба составил более 200 тыс. руб. Собственник обратился в суд. Сначала он просил взыскать деньги с муниципального предприятия «Городское управление капитального строительства». Вблизи места, где произошел инцидент, велись строительные работы. В ходе разбирательств специалисты установили, что соответчиком по данному делу выступает подрядчик — ООО «Дамион».

«От требований к муниципальному предприятию истец отказался, и производство в этой части было прекращено», — указано в телеграм-канале Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

По информации ведомства, суд удовлетворил иск собственника авто. Подрядная компания не предоставила полный объем доказательств того, что сотрудники соблюдали все рекомендуемые нормы безопасности. Кроме материального ущерба, взысканы также судебные расходы. На данный момент решение в законную силу не вступило. Ответчик вправе обжаловать вердикт.

