Палестина и Израиль: многовековая история стран, причины войны и позиция РФ

Что привело к конфликту межу Израилем и Палестиной, а также какие страны поддерживают стороны – в материале издания «Новые Известия».

Израиль – это страна, которая имеет юридическое основания считать себя правовым государством. Известна долгой историей развития. Палестина же частично признанная страна. Главная причина войны – территориальные претензии Израиля и Палестины по отношению друг к другу. Война длится много лет подряд, 7 октября началось очередное обострение.

Израиль поддерживают такие страны: Германия, Италия, Нидерланды, Франция, Великобритания и Испания. На стороне Палестины – Катар, Ирак, Оман, Иран, Саудовская Аравия, Сирия и Кувейт.

«Известие о нападении боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года Иран, пожалуй, воспринял радостнее всех — это событие в Тегеране отпраздновали фейерверками, а члены парламента все как один скандировали: «Смерть Америке». Дело в том, что иранцы люто ненавидят сионистов и Соединенные Штаты, которые выступают в роли покровителей израильтян. Кроме того, Иран стремится отомстить американцам за гибель своего лидера Касема Сулеймани, погибшего 3 января 2020 года в результате направленного авиаудара ВВС США», - пишет автор материала

Представители руководящих структур РФ не делают заявлений, из которых было бы понятно, на чьей стороне Кремль, сообщает newizv.ru. Появляются комментарии, что Москва выражает надежду, что стороны смогут найти выход из ситуации и прекратить вести обстрелы территорий, в результате которых гибнут мирные жители.

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев обратил внимание, что конфликт России и Запада из-за Украины имеет совершенно другие причины, чем обострение военных действий между Израилем и Палестиной. Кремлю не рекомендовано поддерживать ни одну из сторон, когда стоит речь о создании мощной структуры, которую будут поддерживать на мировой арене.