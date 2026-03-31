Аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев провел обзор российского рынка, актуальный по состоянию на 31 марта 2026 года, сообщил портал Финансы Mail. Специалист считает, что международная геополитическая ситуация может неоднозначно отразиться на российском рынке.

По мнению аналитика, геополитическая обстановка по-прежнему задает тон на сырьевых рынках. Атаки на алюминиевые предприятия в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне спровоцировали резкий скачок цен на металлы, что незамедлительно сказалось на акциях российских производителей. Но этот же фактор подстегивает мировую инфляцию — Международный валютный фонд уже предупредил о возможном торможении глобальной экономики.

По мнению эксперта, для российского рынка ситуация сложилась двойственная. С одной стороны, нефтяники и металлурги получают сверхприбыли. С другой — эти доходы могут урезать за счет новых налогов. Дискуссии о возможном повышении налоговой нагрузки, несмотря на официальные опровержения Министерства финансов, продолжают привлекать внимание участников биржевых торгов.

Ранее сообщалось, что госдолг России за 2025 год вырос на 21% и составил 35,1 трлн руб.