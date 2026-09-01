По его словам, еще в 2022 году партия выступала с инициативой создания «Чеховской карты» для бесплатного досуга пожилых людей. В марте 2026 года вместе с Яной Лантратовой он направил в Минкультуры новое предложение — учредить программу «Связь поколений». Ее участникам предлагается ежегодно начислять по ₽10 тыс. женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет. Средства можно тратить на билеты в театры, музеи, цирки, зоопарки, планетарии и на краеведческие экскурсии вместе с внуками в возрасте от 6 до 13 лет. Миронов подчеркнул, что программа ориентирована не только на пенсионеров, но и на предпенсионеров.

Политик добавил, что также выступает за создание «Гоголевской карты» для покупки книг и «Никитинской карты» для туристических и образовательных поездок. Кроме того, он считает необходимым увеличить номинал «Пушкинской карты» до ₽20 тыс. и сделать ее накопительной. По его мнению, такими же свойствами должны обладать и карты для старшего поколения.