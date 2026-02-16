Памятник мату в Балашихе: как нецензурное слово стало искусством

В минувшие выходные, когда в России неофициально отмечали День мата, внимание жителей Балашихи привлек необычный арт-объект. Оказалось, что в местном креативном кластере «Фабрика 1830» уже несколько месяцев существует памятник одному из самых известных нецензурных выражений. Для многих горожан это стало открытием и поводом навестить пространство, сообщил REGIONS.

Идея запечатлеть слово на букву «б» родилась у творческого объединения «Энтузиасты». Куратор проекта Ирина Фильченкова в беседе с REGIONS раскрыла историю появления дерзкого экспоната.

Выяснилось, что керамический изразец с надписью «БлтЪ» — вовсе не акт вандализма, а полноценное произведение искусства. Его создала Мария Мещерина в рамках паблик-арт лаборатории на фестивале «Энтузиасты».

«Когда придумывали темы, мне захотелось сделать что-то про жизнь людей внутри фабрики. Показать характерные образы того времени, отражающие характер места. Думаю, мат — важная часть социальной жизни, потому что он про эмоции людей. На фабриках мат — характерная черта: там работают обычные, открытые люди, не стесняющиеся эмоций. Мне хотелось сделать что-то хулиганское и забавное. Кажется, получилось», — объяснила Мария свой замысел.

Работа Марии вошла в цикл «Легенды, призраки, слова», посвященный фабричному фольклору. В основе замысла — местная легенда о том, что именно на этой фабрике можно услышать самое «крепкое словцо», не сравнимое ни с каким другим производственным фольклором.

