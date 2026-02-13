Робот послал на три буквы клиентов ЖКХ: нецензурный сбой нейросети шокировал жителей

Сфера жилищно-коммунального хозяйства столкнулась с неожиданным побочным эффектом цифровизации. Голосовой робот, созданный для обработки обращений в управляющие компании, в кратчайшие сроки перенял лексику абонентов. Президент НОТИМ Михаил Викторов сообщил, что уже спустя месяц эксплуатации нейросеть начала нецензурно выражаться, сообщает ТАСС .

Специалистам пришлось вмешаться и провести дополнительное обучение алгоритмов. Викторов отметил, что подобный казус лишь подтверждает интенсивность взаимодействия искусственного интеллекта с населением. Он подчеркнул, что внедрение таких систем сокращает потребность в персонале колл-центров в пять-шесть раз. Команда из двух-трех операторов вкупе с нейросетью способна заменить два десятка сотрудников.

Статистика показывает, что автоматизированная система успешно закрывает до 90% обращений. Порядка 80% звонящих полностью удовлетворены ответами робота. Однако без участия людей пока не обойтись: нештатные и аварийные ситуации требуют вмешательства оператора, наделенного полномочиями принимать оперативные решения.

Параллельно судебная инстанция Москвы вынесла вердикт по делу о штрафе в отношении автономного доставщика. Инспектор ГАИ выписал компании «Рободоставка» взыскание в размере 300 тыс. рублей, усмотрев в движении аппарата по тротуару умышленное создание препятствий. Якобы из-за маневров робота пешеходы были вынуждены спускаться на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что ИИ перепутал обычных пользователей с санкционными лицами.