Паника в соцсетях — реальность в вузе: МЧС опровергло минирование КузГТУ

Появились официальные подробности утреннего инцидента с якобы заминированным корпусом одного из самых крупных вузов Кузбасса — Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) в Кемерове, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, представители областного управления МЧС успокоили местных жителей и подтвердили, что никакой реальной угрозы в здании не было. Пресс-служба министерства заверила, что вызов был ложным.

По данным издания, в пятницу, 29 мая, утром по социальным сетям мгновенно разлетелись пугающие слухи о минировании учреждения. В этот момент людей начали выводить из здания. Толпы в спешке покидали аудитории прямо во время занятий, а к учебным корпусам на полной скорости стягивались пожарные расчеты и другие экстренные службы.

По информации издания, студенты простояли под дождем около получаса, пока их окончательно не отпустили с занятий. Многие из них уже покинули окрестности КузГТУ и сейчас находятся дома.

