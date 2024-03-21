Панно «Покорители Оби» перестало быть бесхозным

Монументальное панно «Покорители Оби» является историческим наследием СССР. Его создали в 1970 году. Художник Владимир Сокол реалистично изобразил строителей Новосибирской ГЭС, которым и посвятил памятник.

До 2012 года панно считалось культурным наследием. Ситуация изменилась после того, как ему понадобилась реконструкция. Выяснилось, что в регионе не нашлось ни одного специализированного реставратора. Тогда статус с панно сняли. Это позволило привлечь к работам обычным квалифицированных специалистов. Активисты неоднократно призывали вернуть памятнику объект культурного наследия.

Теперь панно перестало подсвечиваться. Депутаты начали разбираться, кто должен поддерживать состояние панно. Оказалось, что оно не прикреплено ни к одной из организаций.

«После того, как на панно пришла в негодность подсветка, я обратилась, чтобы изыскать возможность ее починки. И выяснилось, что монумент бесхозный: после ремонта Русгидро сняла его со своего баланса, а муниципалитет, как это планировалось, себе его не забрал», — сообщила депутат Светлана Каверзина* корреспонденту Atas.Info.

Теперь город будет финансировать ремонтные работы памятника. В ближайшее время восстановят освещение.

Ранее молодой мастер из города Химки Артем Садков рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о создании Бамбукового города и его предназначении.

* внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов