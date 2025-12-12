«Папик с животиком» щедрее «качка»? Искусственный тестостерон повлиял на решения мужчин

Китайские ученые обнаружили связь между щедростью мужчин и их уровнем тестостерона. Хирург Марк Гадзиян прокомментировал для REGIONS результаты исследований.

По информации издания, участников эксперимента в возрасте от 18 до 25 лет разделили на две группы: первым втирали гель с содержание тестостерона, а вторым — нейтральный гель-плацебо. Затем всем раздали деньги. Дилеммой стал вопрос, оставить деньги себе или отдать нуждающемуся чужому человеку. Испытуемые, которые получали тестостерон, оказались менее щедрыми.

Андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Гадзиян не отрицает влияние тестостерона на поведение человека. Однако призывает не забывать и о других факторах: личный опыт, воспитание, привитые культурные ценности, текущий контекст. Исследуемым повышали гормон искусственно, что также важно.

«Однако, эти данные показывают, что «папик с животиком» будет гораздо щедрее, чем спортивный накаченный мужчина», — отметил доктор.

Эксперт рассказал, что тестостерон — ключевой гормон. Он отвечает за половую функцию, физические признаки, а также влияет на поведенческие модели.

