Привлекаем богатство и любовь: в каком цвете встречать 2026 год

Отнестись к выбору наряда на Новый год стоит особенно внимательно. И дело не только в моде, но и в символике: цвет платья может как привлечь удачу на весь год, так и оттолкнуть ее. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила астролог Элиана Астратова, перечислив цвета, в которых стоит встречать 2026 год.

Счастливые цвета

Для привлечения денег в будущем году следует выбрать золотое, бронзовое или изумрудное платье. Эти оттенки считаются символами богатства, финансовых возможностей и стабильности, подчеркнула эзотерик. Золото обладает энергией изобилия, доходов и роста. Изумрудный цвет ассоциируется с большими денежными потоками и правильными финансовыми решениями. Мягкую энергию процветания способен привлечь наряд в бронзовом цвете или шампань.

Тем, кто хочет найти настоящую любовь в 2026 году, лучше обратить внимание на платья розового, персикового, красного или лавандового цвета.

«Эти цвета усиливают романтику, мягкость и открытость сердцу. Розовый и персиковый — для новой любви и нежных чувств. Красный — для страсти и ярких эмоций. Лавандовый — для глубоких, спокойных отношений и гармонии», — рассказала Астратова.

Удачу принесет наряд в синем, небесно-голубом, серебристом или белом оттенках. Голубой цвет отражает ясность ума, синий сопутствует удачным решениям в глобальных вопросах, серебро символизирует счастливые совпадения. Белый, по словам астролога, привлекает в жизнь легкость и благоприятные перемены.

Фото: [ istockphoto.com/raw ]

Платья к неудачам

Основываясь на общих астрологических энергиях наступающего года, эзотерик назвала цвета, в которых нельзя встречать 2026-й. Среди них популярный в новогоднюю ночь «черный образ» — он может гасить праздничную энергию, привлекать усталость, неопределенность и эмоциональные блоки.

Грязно-желтый, болотный и тускло-коричневый также не подходят для встречи Нового года. По словам Астратовой, они считаются цветами стагнации и энергетического истощения, а в будущем году могут мешать притоку денег и удачи. Ядовито-кислотные оттенки, согласно астрологии, способны создать хаос в новогоднюю ночь, привести к конфликтам и нервозности.

«Темно-бордовый или винный оттенки в 2026 году могут усиливать драму, ревность и тяжелые эмоции», — заключила эзотерик.

