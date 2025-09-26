Паразитолог из Серпухова назвала храп неочевидным симптомом заражения паразитами

Паразитолог и нутрициолог Екатерина Козлова из Серпухова в беседе с REGIONS рассказала , что приобретенные летом паразиты способны ослабить иммунитет осенью и серьезно ухудшить качество жизни. Эксперт перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о проблеме.

По информации издания, заражение паразитами чаще всего происходит в летний период. Люди более активно проводят время на природе: ходят босиком по траве и земле, купаются в водоемах, посещают разные страны. Пациент не сразу понимает, что заразился паразитами.

Эксперт Екатерина Козлова к скрытым симптомам отнесла хроническую усталость, быструю утомляемость, апатию и аллергию, проблемы с аппетитом, появление лишнего веса, зуд в анусе, дефицит витаминов и анемию. По словам медика, человек нередко ощущает боль в правом подреберье или в районе пупка.

Паразитолог Козлова обратила внимание, что храп также может стать сигналом, что в организме появились паразиты. В случае выявления любых симптомов важно своевременно обратиться к врачам. О диагностике и лечении медик подробно рассказала корреспонденту REGIONS.

