Жителям Подмосковья рассказали, как прогнать из квартиры летучую мышь и не заразиться бешенством
REGIONS опубликовал инструкцию по выдворению летучих мышей из жилища
Фото: [Московский зоопарк/Медиасток.рф]
С приходом осени жители Подмосковья все чаще сталкиваются с неожиданными визитерами — летучими мышами, которые в поисках укрытия проникают в жилые помещения. REGIONS выяснил у специалистов, как выгнать незваного гостя из квартиры или дома.
Хотя большинство местных рукокрылых не проявляют агрессии и играют важную роль в экосистеме, уничтожая насекомых, их соседство с человеком требует осторожности. Контакт с животным может привести к укусам, передаче паразитов или потенциальному заражению вирусами, включая бешенство — даже микроскопическая царапина становится путем для инфекции.
Эксперты составили инструкцию, которая может помочь жителям Мособласти деликатно прогнать крылатых из жилища:
- Шаг 1: Изолировать помещение
Из комнаты нужно вывести домашних питомцев и детей, закрыть доступ в другие помещения.
Не паниковать, чтобы не спугнуть летучую мышь и не спровоцировать ее на агрессивное поведение.
- Шаг 2: Создать условия для вылета
Выключить или приглушить освещение. Летучие мыши ориентируются в темноте, и яркий свет может их дезориентировать.
Широко открыть окно или балконную дверь, чтобы у животного был свободный путь к выходу.
Не стоит делать резких движений и не шуметь. Это может напугать мышь и помешать ей найти выход.
- Шаг 3: Не пытаться поймать крылатую
Эксперты не советуют брать мышь голыми руками или подручными предметами. Это может спровоцировать защитную реакцию, например, укус.
Если в течение 15–20 минут летучая мышь не улетает самостоятельно, нужно связаться со специализированными службами по отлову диких животных или спасателями. Они знают, как безопасно и гуманно решить эту проблему.
Ранее сообщалось, что зооволонтеры Подмосковья до 31 октября остановили пристройство черных кошек.