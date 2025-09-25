Жителям Подмосковья рассказали, как прогнать из квартиры летучую мышь и не заразиться бешенством

С приходом осени жители Подмосковья все чаще сталкиваются с неожиданными визитерами — летучими мышами, которые в поисках укрытия проникают в жилые помещения. REGIONS выяснил у специалистов, как выгнать незваного гостя из квартиры или дома.

Хотя большинство местных рукокрылых не проявляют агрессии и играют важную роль в экосистеме, уничтожая насекомых, их соседство с человеком требует осторожности. Контакт с животным может привести к укусам, передаче паразитов или потенциальному заражению вирусами, включая бешенство — даже микроскопическая царапина становится путем для инфекции.

Эксперты составили инструкцию, которая может помочь жителям Мособласти деликатно прогнать крылатых из жилища:

Шаг 1: Изолировать помещение

Из комнаты нужно вывести домашних питомцев и детей, закрыть доступ в другие помещения.

Не паниковать, чтобы не спугнуть летучую мышь и не спровоцировать ее на агрессивное поведение.

Шаг 2: Создать условия для вылета

Выключить или приглушить освещение. Летучие мыши ориентируются в темноте, и яркий свет может их дезориентировать.

Широко открыть окно или балконную дверь, чтобы у животного был свободный путь к выходу.

Не стоит делать резких движений и не шуметь. Это может напугать мышь и помешать ей найти выход.

Шаг 3: Не пытаться поймать крылатую

Эксперты не советуют брать мышь голыми руками или подручными предметами. Это может спровоцировать защитную реакцию, например, укус.

Если в течение 15–20 минут летучая мышь не улетает самостоятельно, нужно связаться со специализированными службами по отлову диких животных или спасателями. Они знают, как безопасно и гуманно решить эту проблему.

