Парк с военной техникой в Кузбассе пользуется популярностью среди горожан

Для жителей Кузбасса доступны 17 крупных парковых зон, где горожане могут интересно провести время, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Специалисты МегаФона проанализировали интернет-активность горожан и определили три локации, где собирается большее количество отдыхающих. Первое место в рейтинге занял парк Победы им. Жукова. В теплое время года трафик абонентов увеличился на 58%. На территории парка много военных объектов: стилизованные окопы и блиндажи, танки и пушки, самолеты. Посетители прогуливаются по тенистым аллеям, отдыхают на скамейках и кормят уточек.

Парк Ангелов занял вторую позицию в рейтинге активности абонентов МегаФона. Локация разделена на две части. Посредине находится водопад. На одной части можно найти тенистые аллеи, зеленые газоны, светомузыкальную башню и ротонду, а на второй — детские игровые зоны, амфитеатр, фонтан-шутиху.

Третье место занял парк им. Веры Волошиной, главным достоинством которого является веревочный парк общей длиною полкилометра. Парк был заложен в конце 60-х годов прошлого века.

Ранее сообщалось, что место смертельной дуэли Лермонтова чаще всего посещают туристы Ставрополья.