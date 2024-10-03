Место смертельной дуэли Лермонтова чаще всего посещают туристы Ставрополья

Аналитики МегаФона проанализировали используемый трафик своих абонентов на территории Ставропольского края и определили самую популярную локацию туристов — место смертельной дуэли писателя, поэта и художника Михаила Лермонтова, сообщил newstracker.ru.

При входе в курортный парк Пятигорска расположено первое захоронение поэта. Отдыхающие активно посещают данную локацию. Судьба Лермонтова неразрывно связана со Ставропольским краем. Последние четыре года своей жизни он находился в регионе, отбывая ссылку. Воодушевленный красивой природой, поэт сочинил многие известных произведений.

Анализ трафика также свидетельствует, что туристы посещают беседку «Эолова арфа», расположенную в Пятигорске. Лермонтов посвятил строки локации в повести «Княжна Мери». Не остается без внимания музей «Домик Лермонтова». 15 октября исполняется 210 лет со дня рождения писателя. Поток посетителей музея особенно возрос в преддверии памятной даты.

В компании отметили, что стараются в местах повышенной активности туристов улучшать качество связи.

Ранее сообщалось, что актриса Бочкарева выкупила ставропольский домик Рошке, откуда Лермонтов ушел на дуэль.