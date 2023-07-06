Парк «Земля леопарда»: у жителей России есть шанс дать имя найденному маленькому хищнику

В Приморском крае в национальном парке «Земля леопарда» стартовала акция, сообщает vostokmedia.com . Жителям из всех регионов России предложено принять участие в поиске имени для маленького леопарда, которого нашли недалеко от территории парка. Своими вариантами можно делиться в группах социальных сетей или на официальном сайте «Земля леопарда».

Leo 270M – участник программы реинтродукции дальневосточных леопардов, которого выпустили на «вольные хлеба» в Уссурийский заповедник. Юный хищник уже готов для самостоятельной жизни. Еще совсем маленького его нашли возле парка. Установить, кто мать леопарда, не удалось. Поэтому сначала животное поместили в центр реабилитации, а затем разместили в парке «Земля леопарда».