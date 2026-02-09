Парковка против любви: автохам испортил фотосессию молодоженам Солнечногорска

В подмосковном Солнечногорске разгорелся конфликт из-за длительной стоянки легкового автомобиля, который был оставлен в непосредственной близости от входа в местный Дворец бракосочетания. По сообщениям очевидцев, автомобиль находится на территории, предназначенной исключительно для движения пешеходов, уже несколько суток, сообщил REGIONS.

Горожане указывают на то, что машина не только создает препятствия для прохода, но и серьезно портит важный для новобрачных момент — традиционную фотосессию на фоне главного фасада ЗАГСа, являющуюся неотъемлемой частью свадебного дня.

Правовую сторону ситуации прокомментировал адвокат Валентин Власов. Он напомнил, что действующие ПДД прямо запрещают стоянку транспортных средств на тротуарах и в иных местах, где это может помешать движению пешеходов.

Кроме того, парковка на расстоянии ближе пяти метров от входа в здание также является нарушением. Жителям региона напомнили о возможности сообщить о подобных нарушениях через специальный сервис — мобильное приложение «Народный инспектор», интегрированное в платформу «Добродел».

«За подобные нарушения предусмотрены штрафы до 5 тыс. руб.», — пояснил эксперт.

