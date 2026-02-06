Спокойствие в движении: гид от ведущей из Подмосковья, как подготовиться к свадьбе без нервов и срывов

Профессиональный ведущий мероприятий из города Видное Юлия Мугинова на основе своего опыта сформулировала ряд практических рекомендаций для будущих молодоженов, которые помогут сохранить спокойствие и радость, сообщил REGIONS.

Период, предшествующий Великому посту (с 23 февраля по 11 апреля), а также время после него традиционно считаются самыми активными для создания новых семей. Как только прозвучит заветное «да», наступает этап подготовки к главному торжеству.

Эксперт считает, что детальное и заблаговременное планирование всех этапов с распределением задач между организаторами и помощниками создает ощущение контроля и снижает хаос.

«Хорошее планирование помогает избежать многих неприятных сюрпризов. Чем лучше организована ваша свадьба, тем меньше поводов для беспокойства остается. Доверяйте профессионалам своего дела и делегируйте обязанности другим людям. А еще лучше — не пожалеть денег и нанять свадебного организатора, который все вопросы будет решать за вас», — считает Юлия.

По мнению эксперта, умеренная, но регулярная физическая активность способствует снижению уровня гормона стресса. Даже непродолжительная прогулка или спокойная растяжка могут заметно улучшить эмоциональный фон.

Специалист считает, что сбалансированный рацион и режим приема пищи помогают поддерживать энергию и стабильное настроение. Стоит минимизировать потребление стимуляторов, таких как кофеин, а также сладкого и алкоголя. Поддержка родных и друзей — мощный ресурс в борьбе с тревогой, а полноценный сон — фундамент эмоциональной устойчивости.

Подмосковный эксперт считает, что в предпраздничной суете особенно важно отказаться от привычек, истощающих нервную систему. Курение и употребление алкоголя рекомендовано заменить на практики, приносящие пользу и умиротворение.

