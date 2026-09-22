«Партнерство с ясными зонами»: психотерапевт рассказала о разделении ролей семьи и детского сада

Врач-психиатр, психотерапевт и перинатальный психолог Ульяна Берикелашвили рассказала о том, какое разделение ответственности между семьей и детским садом помогает всем участникам чувствовать себя комфортно и сохранять ресурс, сообщил properm.ru.

Специалист предложила модель, которую называет «партнерством с ясными зонами». Суть в том, что у каждой стороны есть свой круг задач. Сад закрывает организацию дня, развивающую среду, социальный опыт в группе, базовое обучение и безопасность. На семье лежит эмоциональная близость, формирование привязанности, ценностей, отношения к себе и миру. Эти зоны неизбежно пересекаются, и в этом нет ничего страшного.

Проблема начинается там, где роли подменяют друг друга. Если родитель перекладывает на воспитателя задачу «научить ребенка любить себя», а воспитатель ждет от родителя контроля над развитием мелкой моторики, обе стороны рано или поздно ощущают перегруз.

Выход — в диалоге. Воспитатель делится тем, что видит в группе, родитель дополняет картину тем, что происходит дома. Вместе они определяют, что важно именно сейчас. Главный принцип специалист формулирует так: содружество, а не замещение. Граница проходит не по формальному списку обязанностей, а по здравому смыслу — каждый делает то, что лучше получается в его условиях, и уважает вклад другого.

«Когда родители вовлечены, интересуются, как прошел день, откликаются на просьбы, приходят на встречи, воспитатель чувствует: „мы в одной команде“. Это дает ресурс, ощущение смысла, поддержку», — высказала мнение эксперт.

Ранее сообщалось, что присутствие родителя имеет важное значение для психики ребенка.